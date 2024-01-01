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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جسار وبوسي ومصطفى كامل يشعلون رأس السنة في 6 أكتوبر.. صور

بوسي
بوسي

شارك النجوم وائل جسار ومصطفى كامل و بوسى فى إحياء حفل راس السنة الذي أقيم داخل فندق موفمبيك بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

يعد الحفل هو الثاني لجسار ضمن حفلات ليلة رأس السنة بالقاهرة وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

الحفل من إنتاج محمود حنفى الذى حرص على إقامة عدة حفلات ليلة راس السنة دعما للسياحة الترفيهية الغنائية  بمصر .. وتفاعل الجمهور مع بوسي ومصطفي كامل طوال تواجدهما على خشبة المسرح وكانت ضمن الحضور الفنانة التونسية إيناس النجار وشقيقتها المطربة سوار.

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احياء حفل الفنانة التونسية ايناس النجار بمدينة 6 اكتوبر حفلات ليلة رأس السنة فنانة التونسية كوكب الشرق مصطفى كامل وائل جسار

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