خرجت من أساسها.. انهيار 30 مبنى جراء زلزال اليابان وعالقون تحت الأنقاض

أعلنت هيئة الإطفاء في مدينة واجيما اليابانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها أكثر من 30 بلاغًا بانهيار مباني جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة.

وحسب صحيفة "جابان تايمز"، انهارت العديد من المباني اليوم الاثنين، في وسط مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، عندما ضربت الزلازل القوية المنطقة في وقت سابق من اليوم.

ويبدو أن المباني قد انهارت من الأساس. ووردت أنباء عن وجود بعض الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وينتظرون الإنقاذ.

واندلع حريق في مكان قريب وأدى إلى حرق العديد من المباني.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم الاثنين، عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وبدورها، وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم رصد موجات تسونامي بطول 1.2 متر في سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال. كما أثارت السلطات مخاوف من اندلاع حرائق وانزلاقات أرضية في أماكن تأثرت بالزلزال.