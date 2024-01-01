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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2024.. محمد رياض يبدأ تصوير مسلسل قلع الحجر

محمد رياض
محمد رياض

بدأ الفنان محمد رياض تصوير دوره ضمن احداث مسلسل قلع الحجر، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة ، ومستوحي من احداث حقيقية . 

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"قلع الحجر" بطولة محمد رياض، ورياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وسماح السعيد، وياسمين علي ومن إخراج حسني صالح . 

كان الفنان محمد رياض فد كشف عن سبب  غيابه عن السينما خلال السنوات الماضية.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "قريبا جدا هناك أعمال معروضة على وأدرسها، الدراما أخذتني كثيرا، وكان يعرض على كل عام أفلام ولكن أنا أريد عمل أحبه وله قيمة لأن الفيلم وثيقة وتاريخ كبير للفنان، وأنا راض عن تجربتي في السينما لذلك العودة يجب أن تكون قوية جدا، وأفكر في إنتاج عمل الفترة القادمة.

الفنان محمد رياض رمضان 2024 رانيا فريد شوقي رياض الخولى سهر الصايغ سماح السعيد سميرة صدقي سميرة عبد العزيز عفاف شعيب مسلسل قلع الحجر مروة عبد المنعم

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