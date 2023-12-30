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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاف شعيب ضيفة الحلقات الأولى من محارب

عفاف شعيب
عفاف شعيب

بدأت الفنانة عفاف شعيب تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ محارب ” من بطولة الفنان حسن الرداد ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان الماضي .

ومن المقرر ان تظهر عفاف شعيب كضيف شرف ضمن أحداث العمل ، حيث ستكون مشاهدها فى الحلقات الاولي من العمل .

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مسلسل محارب

وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل. 

مسلسل محارب بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل. 

كواليس محارب : 

 

أعلن الفنان أحمد زاهر انضمامه لمسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والمفترض عرضه فى رمضان 2024.

ونشر زاهر صورة تجمعه بحسن الرداد فى أول مشهد بالمسلسل وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله اول مشهد يجمعنا في الحياه من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ تاليف محمد سيد بشير ، اخراج شيرين عادل، إنتاج احمد_السبكي، ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم باذن الله يارب التوفيق من عندك يارب.

محارب مسلسل محارب رمضان 2023 حسن الرداد عفاف شعيب

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