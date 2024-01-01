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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة جامعية تلقي بنفسها في الترعة الابراهيمية بأسيوط

طالبة جامعية تلقي
طالبة جامعية تلقي بنفسها في الترعة الابراهيمية بأسيوط

أقدمت طالبة جامعية على إنهاء حياتها بعد ان القت نفسها من اعلى كوبري القوصية الجديد بالترعة الابراهيمية في اسيوط .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام فتاة في العقد الثاني من عمرها بالترعة الابراهيمية من اعلى كوبري القوصية الجديد .

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بالانتقال والفحص تبين انه أثناء سير " أسماء.  ن " طالبة جامعية مع والدتها قامت بإلقاء نفسها من اعلى الكوبري بالترعة الابراهيمية وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثة ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسيوط أخبار أسيوط مركز القوصية الترعة الإبراهيمية طالبة تنهي حياتها باسيوط

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