تعليمات نهائية بشأن امتحانات الترم الأول النظرية للتعليم الفني بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، اجتماعا مع أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن، خالد بدوي، مدير إدارة التعليم الفني الزراعي، محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الفني الصناعي، إلهام عبد القادر، مدير إدارة التعليم الفني التجاري، و إيهاب عبد الله، مدير إدارة التعليم الفني المزدوج، والدكتورة علا طلعت، إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والمكتب الفني لوكيل الوزارة.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استقبال الامتحانات النظرية للتعليم الفني.

واستهدف الاجتماع مديري ووكلاء الادارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة، والتعليم الفني بالإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات النظرية للتعليم الفني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م .



وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات الدعم.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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