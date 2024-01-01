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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني: التتويج مع السنغال بكأس الأمم الأفريقية أفضل لقب في تاريخي

صدى البلد

أكد ساديو ماني، قائد منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي، أن كأس أمم إفريقيا المقبلة في "كوت ديفوار 2024" ستشهد تنافسًا كبيرًا بين جميع المنتخبات، وستكون واحدة من أصعب النسخ التي لُعبت حتى الآن.

وأضاف ماني خلال تصريحات لموقع الاتحاد الافريقي “كاف”: "التتويج بكأس الأمم الإفريقية في النسخة الماضية اهم لقب فزت به في تاريخي وسنبذل قصاري جهدنا لإحراز اللقب مرة اخري.

 وتنطلق البطولة في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتخوض السنغال مبارياتها ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الكاميرون و غينيا و غامبيا.

وتأتي باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

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