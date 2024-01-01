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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نائباً عن رئيس الجمهورية، اليوم، الإثنين، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمدينة كفر الشيخ، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمود صلاح الدين، المستشار العسكري، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور.

كما حضر اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والأباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

 وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وفي كلمته قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 وقال: "نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد في مكان جديد ومبهر (كنيسة مارمينا والبابا كيرلس)، وذلك يتواكب مع قرب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فترة رئاسية جديدة، داعيا الله -عز وجل- أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعا، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكدا أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائما في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.، واختتم محافظ كفر الشيخ، كلمته ب"... تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر ".

ومن جانبه قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لثقة الشعب المصري وفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بفترة رئاسية جديدة، كما قدم التهنئة للشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدا بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصة داعيا أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والأمان، والصلاة من أجل الوطن.

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الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد الدكتور عبد الرازق دسوقي السكرتير العام المساعد السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام القيادات التنفيذية والشعبية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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