الدولة تكشر عن أنيابها.. أحمد موسى: هنجيب السوق السوداء الأرض|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل حل أزمة الدولار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أجهزة الدولة شغاله لمواجهة الدولار، وإمبارح كنت بكلم صديق عزيز بقوله إيه الأخبار، قال لي إحنا دلوقتي متفرغين للدولار، وهنجيب السوق السوداء الأرض، قولت له إزاي، قال لي هتلاقيهم في القهاوي قاعدين بيتابعوا، وفجأة تلاقيهم طبوا عليك".

وأكد الإعلامي أن "الأيام اللي فاتت اتعمل قضايا كثيرة.. وتم توجيه ضربات شديدة للسوق السوداء".

وتابع "لابد من القضاء على السوق السوداء قولا واحدة، لأنه طول ما عندنا سوق موازٍ ستظل الأزمة قائمة.. وتجارة العملة أصبحت تجارة، وفيها سجن وعقوبة تصل إلى 10 سنوات، وتم مصادرة أموال كثير خلال الأيام الماضية".

وأشار إلى أن "الدولة تكشر عن أنيابها في هذا الملف، لأنه يؤثر على كل شيء سواء السلع أو غيرها".