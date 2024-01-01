بهذه الكلمات.. أحمد موسى يهنئ النائب محمد أبو العينين بالعام الجديد

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومالك شبكة قنوات صدى البلد، بالعام الجديد، قائلا: كل سنة وحضرتك بكل خير يا سيادة الوكيل.



وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، انه دايما بألف خير يا سيادة النائب وممتنين لدعمك لكل واحد يعمل في هذه الشبكة الكبيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى: أن شبكة قنوات صدى البلد بقي اسمها كبير لثقتك في الناس التي تعمل وموجودة ويعملون بكل قوة وتواضع وأصبح لهم جمهور بالملايين يشاهدون القناة كل مساء في العالم العربي وخارجه في أستراليا وأمريكا رغم فارق التوقيت.

وأردف: كل التحية والتقدير على ثقتك يا سعادة الوكيل، وحضرتك دايما حريص على النجاح ويأتي خلفه نجاح آخر، وقد تجاوزنا 2023 بأعلى مستوى من الأداء في كل القضايا التي طرأت مثل الزلازل والمشاكل في الدول المجاورة وقضايا المواطن والحرب في غزة والانتخابات الرئاسية.

وواصل: لحضرتك كل التحية والاحترام على الدعم الكبير، عمرك ما تأخرت على حد طلب حاجة عشان نجاح القناة أو برنامج حتى تكون القناة على عهد كل الجماهير بها ويظلوا مشاهدىن ومتابعين لها وكل التحية لحضرتك وأسرتك الكريمة وكل سنة وأنتم بخير.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لكل فريق العمل في القناة شركاء النجاح في المونتاج والإعداد والتصوير، موضحا: مفيش حد بينجح لوحده كل واحد من مكانه عليه دور.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: أنه يأتي إلى القناة في الواحدة ظهرا وعندما يتأخر يصل في الواحدة والنصف من أجل الإعداد والتجهيز للحلقة ومراجعة كل الصور والفيديوهات التي يتم عرضها في الحلقة.

