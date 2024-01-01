بمذاق لذيذ .. طريقة عمل صوص الرانش البيتزا

صوص الرانش يتميز بسهولة وسرعة تحضيره كما تحتاج البيتزا إلى صوص الرانش لتكون لذيذة المذاق، ويمكنك تقديمها لأسرتك وتصبح أطعم بيتزا بصوص الرانش.



طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا:



2 ملعقة كبيرة كريمة

3 ملعقة كبيرة مايونيز

ربع كوب مستردة

2 ½ملعقة كبيرة ونصف من الحليب

½ ملعقة صغيرة من ملح الثوم

¼ ملعقة صغيرة بقدونس المجفف

¼ ملعقة صغيرة من بذور الشبت

رشّة بودرة البصل

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة



خطوات تحضير صوص الرانش :

في بولة كبيرة ضعي المايونيز مع المستردة وقلبيهم جيدا .

ضيفي لخليط المايونيز الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين جيدا.

ثم ضيفي اللبن أو الزبادي بمقدار الكوب وعليهم الثوم وبودرة البصل.

أكملي وضع باقي المكونات حيث عصير الليمون والخل والفلفل الأسود والشطة.

قلبي كل مكونات صوص الرانش في البولة بالمضرب السلك حتى تتجانس جميعا.

ضعي صوص الرانش في علبة محكمة الغلق في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

وأخيرا استخدمي صوص الرانش بوضعه على سطح البيتزا.