أسامة كمال: الحكومة ليست وصية على الشعب في اليابان

قال الإعلامي اسامة كمال إن الوضع في اليابان " مش قد كده" فقد ضرب اليابان اليوم لزلزال بقوة ٧.٥ ريختر.

وأردف كمال خلال برنامج مساء دي أم سي، المذاع على فضائية دى أم سي، أن هناك تحذيرات بوجود موجات تسونامي ، لافتا الى ان الزلزال ضرب في محافظة شيكاغو وبعدها بثمان دقائق تعرضت ايضا اليابان لهزة ارتدادية قوية بقوة ٦.٢ درجة جنوب غرب شيكاغو.

وتابع: “كل الأسف لشعب اليابان”، وهناك خسائر مادية ولكنها ليست في الأرواح، مؤكدا ان الشعب جزء من مواجهة الكارثة مع الحكومة، فالحكومة ليست وصية على الشعب في اليابان ، فهي تعطي كل المعلومات الدقيقة لشعبها عن الزلزال وتأخذ إجراءات إجلاء السكان في الوقت المناسب.