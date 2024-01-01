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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 في الزلزال المدمر باليابان

اليابان
اليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أدي إلى مصرع 4 أشخاص حتي الآن.

 

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بمقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين نتيجة سلسلة من الزلازل في اليابان.

 

وأوضحت كيودو، أنه تم العثور على قتيلين في محافظة إيشيكاوا، وأصيب 7 أشخاص آخرين هناك، وأصيب 15 شخصا في محافظة توياما، وخمسة في فوكوي، واثنان في نيجاتا، وواحد في جيفو”.

بدوره، قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إنه أمر قوات الدفاع الذاتي ووحدات المساعدة الطارئة التابعة للشرطة ووحدات المساعدة في حالات الطوارئ باستخدام جميع الوسائل لدخول المنطقة المنكوبة من الزلازل في أقرب وقت ممكن.

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