زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي وشيك

قدمت مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول الزلزال المدمر في اليابان لعام ٢٠٢٤ .. فما التفاصيل ؟

زلزال قوي يضرب اليابان بقوة 7,4 درجة، وبدء وصول موجات تسونامي بارتفاع 5 أمتار، واخلاء بعض الاماكن من السكان، ونداء عاجل من الحكومة، كما أن أكثر من 36000 منزل يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الآن.

قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن زلزالاً قوياً ضرب وسط اليابان، اليوم. وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي.

وقالت إن الزلزال الذي ضرب اليابان كان بقوة 7.4 درجة، ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب اليابان، وتسبب في تضرر عدد من المنازل، كما تضررت بعض المتاجر حيث تحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدة الهزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الفيديوهات وتصدرت أخبار الزلزال مواقع البحث والسوشيال ميديا.

ووفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية، حذرت هيئة الإذاعة اليابانية من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

أيضا توقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبالفعل بدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

ووجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم رصد موجات تسونامي بطول 1.2 متر في سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال.

كما أثارت السلطات مخاوف من اندلاع حرائق وانزلاقات أرضية في أماكن تأثرت بالزلزال.

وأفادت هيئة مرور اليابان بإغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال.

وتم عرض تحذير من تسونامي على شاشة التلفزيون في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، الاثنين 1 يناير 2024، وأصدرت اليابان تنبيهات من تسونامي يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية في بحر اليابان.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها 7.4 درجة. وذكرت هيئة الإذاعة وقال التلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا.