خارج الخدمة.. اليابان تكشف أثر الزلزال على محطة شيكا للطاقة النووية

قال مشغل محطة الطاقة النووية في بلدة شيكا بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، إنه يتابع ما إذا كان الزلزال قد أثر على المحطة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتقول شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إن كلا المفاعلين في محطة شيكا للطاقة النووية خارج الخدمة الآن.

تعرضت اليابان لسلسلة من الزلازل القوية في يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وتحويل مئات المباني إلى أنقاض، وإجبار عشرات الآلاف على الفرار إلى أراض مرتفعة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلازل وقعت قبالة ساحل إيشيكاوا بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي (2 صباحًا بالتوقيت الشرقي) وبلغت قوة إحداها 7.6 درجة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين إنه تابع شخصيا للكوارث في البلاد، وكان على اتصال بالفعل بعمدتي مدينتين في شبه جزيرة نوتو تضررتا بشدة من الزلازل، وهما سوزو وواجيما، وكلاهما على بعد حوالي 325 ميلا غرب اليابان.

