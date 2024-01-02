بجوائز 50 ألف جنيه.. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية|شاهد

تسعى جامعة بنها دائما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن هنا أطلقت الجامعة مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ علي البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة بنها تتبنى نموذج جامعة خضراء ومنتجة

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى دائما لتكون نموذج للجامعات المستدامة بحيث تكون جامعة خضراء وجامعة منتجة ، مشيرا إلى أن جامعة بنها كانت حريصة منذ سنوات طويلة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكس ذلك على تأثير الجامعة فى التصنيفات العالمية التى تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيقها.

50 ألف جنيه لأفضل كلية فى الجامعة

وأشار الجيزاوى إلى أن جامعة بنها قد تبنت العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث نظمت العديد من الفعاليات وورش العمل التى من شأنها الحفاظ على الإستدامة وتقليل الاثار السلبية على البيئة ، مشيرا ألى إن المسابقة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي ، مضيفا أنه تم تخصيص قيمة الجوائز كالتالى : 50 ألف جنيه لأفضل كلية ، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية ، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.

من جانبه أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

معايير المسابقة وموعد اعلان النتائج

وأضاف " فوده " أنه يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير ، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير ، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير ، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة ومنها المفاهيم الأساسية للحفاظ على البيئة والإستدامة ، والأنظمة التعليمية ، والبنية التحتية ، والطافة ، وإدارة المخلفات ، إدارة المياه ، جودة البيئة ، وخطة الإستدامة ، وإدارة الأزمات والتعامل معها ، والنقل داخل الجامعة.

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