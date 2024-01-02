عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجوائز 50 ألف جنيه.. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية|شاهد

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

تسعى جامعة بنها دائما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن هنا أطلقت الجامعة مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ علي البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة بنها تتبنى نموذج جامعة خضراء ومنتجة

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى دائما لتكون نموذج للجامعات المستدامة بحيث تكون جامعة خضراء وجامعة منتجة ، مشيرا إلى أن جامعة بنها كانت حريصة منذ سنوات طويلة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكس ذلك على تأثير الجامعة فى التصنيفات العالمية التى تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيقها.

50 ألف جنيه لأفضل كلية فى الجامعة

وأشار الجيزاوى إلى أن جامعة بنها قد تبنت العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث نظمت العديد من الفعاليات وورش العمل التى من شأنها الحفاظ على الإستدامة وتقليل الاثار السلبية على البيئة ، مشيرا ألى إن المسابقة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي ، مضيفا أنه تم تخصيص قيمة الجوائز كالتالى : 50 ألف جنيه لأفضل كلية ، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية ، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.
من جانبه أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

معايير المسابقة وموعد اعلان النتائج

وأضاف " فوده " أنه يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير ، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير ، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير ، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة ومنها المفاهيم الأساسية للحفاظ على البيئة والإستدامة ، والأنظمة التعليمية ، والبنية التحتية ، والطافة ، وإدارة المخلفات ، إدارة المياه ، جودة البيئة ، وخطة الإستدامة ، وإدارة الأزمات والتعامل معها ، والنقل داخل الجامعة.

fe36eaaf-2f30-46d7-bfbd-855b1012650a
fe36eaaf-2f30-46d7-bfbd-855b1012650a
4dc0e65b-8c7e-4104-b293-dfe342b140a0
4dc0e65b-8c7e-4104-b293-dfe342b140a0
85c96a3f-a695-47f3-8c03-ee4b002526bc
85c96a3f-a695-47f3-8c03-ee4b002526bc
جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

انخفاض جديد في اسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

ظهور لافت لنجم الزمالك زيزو مع زوجته| شاهد

هل يجوز للمطلقة الزواج بعد الولادة مباشرة؟.. دار الإفتاء ترد

موضوعات متعلقة

حظي بثقة الشعب.. مجلس جامعة بنها الأهلية يهنئ السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

إصابة شخص في حادث تصادم دراجة وسيارة بطوخ

خناقة بالشوم والحجارة.. شقيق يُنهي حياة أخيه في القليوبية والسبب صادم

لسرقة حلقها الدهب وتليفونها.. عاطل يتخلص من جارته ويحرق منزلها لإخفاء الجريمة

كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بمدينة طوخ بالقليوبية.. صور

مات بسكتة قلبية.. مصرع شخص في مشاجرة مع أشقائه بسبب الميراث بكفر شكر

صحة القليوبية: مستشفى القناطر الخيرية العام تستعد لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة

تأمين صحي القليوبية تعلن عن مسابقة كأس التميز لأفضل مشروع لتطبيق 5S بالعيادات الخارجية

ترشيحاتنا

شعبة الخضار: انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل خلال الأيام المقبلة| شاهد

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

استمارة الثانوية العامة 2024 | خبر عاجل بشأن موعدها ورابطها والأوراق المطلوبة

بعد تعهد بوتين بالانتقام.. روسيا تعاقب أوكرانيا بقوة على هجوم بيلجورود| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024

ارتفاع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بنسبة 150% الشهر الماضي أكثر من سابقه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

فيديو

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ