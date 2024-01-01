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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم دراجة وسيارة بطوخ

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب شخص فى تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق عرب الغديري – طوخ دائرة مركز شرطة طوخ.

 أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة وتم نقله إلى المستشفى فيما تم التحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ اشارة من المستشفى بوصول " جمال م ي " مصابا بنزيف فى المخ والبطن وفى غيبوبة  وتم اخطار مدير امن القليوبية .


وانتقل رئيس مباحث المركز وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية قيادة المصاب وسيارة ملاكى بمدخل قرية السبيل على طريق عرب الغديرى – طوخ بسبب الشبورة  ما اسفر عن اصابة قائد الدراجة وتم نقلة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

طوخ تلقت مديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ وقوع حادث تصادم

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