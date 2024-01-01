كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بمدينة طوخ بالقليوبية.. صور

شهدت مدينة طوخ بالقليوبية كسر مفاجئ فى خط المياه الرئيسي مما غرق الشوارع بالمياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم التعامل مع البلاغ.

تلقت غرفة العمليات بلاغا بوجود كسر بخط مياه رئيسي قطر ١٠ بوصة بميدان الحرازية بمدينة طوخ مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع مصرف الحصة وغرق المياه بالشارع وبعض الشوارع الجانبية.

وعلى الفور تم التحرك الفوري والدفع بسيارات شفط المياه بالاشتراك مع سيارات شركة المياه والصرف الصحي وفتح بيارات الصرف الصحي لتصريف المياه وفتح الشارع أمام حركة المواطنين فيما تم التوجيه بتحرك أطقم الصيانة فورا لإصلاح العطل.

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