عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف الفلسطيني: فقدنا أكثر من 30 ألف شهيد في العام الماضي

غزة
غزة

قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ العام الماضي 2023 كان عام الحزن بالنسبة للفلسطينيين، حيث فقد الشعب الفلسطيني أكثر من 30 ألف شهيد، وبخاصة في الحرب المستعرة المستمرة على غزة والضفة منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا.

txt

دعم الاحتلال.. حركة فتح تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية في حرب غزة

وأضاف البكري، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الأرقام هي الأضخم منذ الاحتلال في عام 1948، كما أصيب من الفلسطينيين أكثر من 100 ألف شخص، وجرى إزالة وهدم مئات آلاف المنازل.

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني، أن الحياة في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية، لأن البنية التحتية والفوقية وكل شيء في قطاع غزة دُمر وانتهت صلاحية وجوده على الأرض.

وذكر، أن عام 2023 كان داميا شهد القتل والإبادة والتدمير وإزالة أركان الحياة من قطاع غزة، بالإضافة إلى ما حدث في الضفة الغربية التي لا يقل حظها عن غزة، بالإضافة إلى مدينة القدس، كما عانى المسجد الأقصى المبارك في العام الفائت من الاقتحامات ودخول المستوطنين ومحاولات السيطرة عليه.

الأوقاف الأوقاف الفلسطيني الشعب الفلسطيني الاعلامي عمرو خليل حرب غزة حاتم البكري مدينة القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

أبو عبيدة يعلن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

موضوعات متعلقة

بسبب المتطلبات الأمريكية.. جيش الاحتلال يبدأ انسحابات ضخمة من مناطق بقطاع غزة

ترشيحاتنا

47 مليون راكب .. المطارات المصرية تسجل نموا ملحوظًا في الحركة خلال 2023

بيان عاجل من الحوثي حول الاشتباكات العنيفة مع قوة أمريكية

بعد إعلان جلانت .. تفاصيل عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى غلاف غزة

بسبب المتطلبات الأمريكية.. جيش الاحتلال يبدأ انسحابات ضخمة من مناطق بقطاع غزة

تحت التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي

الرئيس السيسي يهنئ البرهان بذكرى استقلال السودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد تغير ملامح بسمة بوسيل

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ