طبق شهي ورائع.. طريقة عمل السوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر

طريقة عمل السوسيس بالبصل والفلفل الملون بكل سهولة ويتميز بطعمها الرائع ومذاقها الذي لا يقاوم.

وفيما يلي طريقة تحضير السوسيس بالبصل والفلفل الملون، ليكفي 5 أفراد وبمكونات بسيطة، واليكم طريقة تحضيرها ،وفقالموقعfoodnd

المقادير



طريقة عمل السوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر:

المقادير:

‏- ½ كيلو سوسيس مقطع

‏- ½ 1 كوب جبن شيدر مبشور

‏- 3 فلفل الوان مقطع

‏- 2 بطاطس مكعبات

‏- 1 بصل شرائح

‏- 6 بيض

‏- 1 ملعقة صغيرة ملح

‏- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود



طريقة التحضير:



في مقلاة على حرارة متوسطة ضعي السوسيس و قلبي حتى ينضج ثم إرفعيه من المقلاة.

سخني القليل من الزيت في المقلاة ثم ضعي شرائح البصل و مكعبات البطاطس وقلبي حتى تذبل.

أضيفي الجبن الشيدر المبشور و الفلفل الملون الى البصل ثم ضعي البيض السوسيس و قلبي.

تبلي السوسيس بالفلفل الأسود وقلبي مرة أخرى.

قدمي السوسيس بالفلفل الملون والجبن الشيدر مع المكرونة.