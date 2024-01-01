عالمة فلك: 2024 عام مبهج لـ الجدي.. وتحذير لـ الدلو.. فيديو

قدمت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، توقعات برج الجدي 2024، موضحه أن برج الجدي سيشهد عاما مبهجا في 2024.

وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "2024 ستكون سنة تفاؤل وأمل عليه، عكس برج الدلو الذي يتميز بالغرور ووصفة بالأنانية".

وحذرت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، أصحاب برج الدلو هذا العام من الرجال بالمضاربة في البورصة، محذرة سيدة الدلو من الأمور العاطفية والاندفاع.



وتحدثت عن توقعات برج الجوزراء، قائله: "أصحاب برج الجوزاء سيحققون العديد من الأهداف المختلفة في حياته، وعليهم بضرورة تقديم تنازلات للوصول إلى أهدافهم".

وأشارت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، توقعات برج الجوزاء 2024،: "مواليد برج الجوزاء أشخاص عمليين بيحبوا الفلوس أكثر من العاطفة".

