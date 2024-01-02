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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا .. نوع من الحليب يسبب أضرارا صحية خطيرة

اضرار تناول حليب
اضرار تناول حليب الشوفان

 

يعاني الكثيرون من نقص الفيتامينات، وبعضهم لا يفضل الحليب العادي، ويلجأون الي حليب الشوفان  لكنه يسبب نقص الحديد لأن محتواه الغذائي لا يشبه محتوى حليب الأبقار؛ لذلك حذر الخبراء منه لما له من أضرار صحية خطيرة، نرصد بعضها وفقا لموقع medical xprees
 

أضرار حليب الشوفان:

مواد حافظة :

 إذا كنت تعاني من الحساسية ، فتأكد من أن الحليب خالٍ تماما من الغلوتين،لأنه يزيد العديد من المواد الغير الصحية على حليب الشوفان مثل، السكر والمواد الحافظة والمواد المضافة.

الحساسية:

بعض الأشخاص عند تناول حليب الشوفان،والذي قد يؤدي إلى ظهور بُقعٍ حمراء على الجسم،و سيلان الأنف عند من يعاني من حساسيّةٍ اتجاهه
وذلك لأنّه يحتوي على بروتين يُسمّى Avenin

،  وتختلف أعراض حساسية حليب الشوفان في حدتها، فتتراوح من بسيطة إلى حادة، ومنهاالحكة في الجلد والحلق والعين، والطفح جلدي حول الفم، وسيلان واحتقان الأنف، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، وآلام المعدة، وصعوبةٍ في التنفس.
اضطرابات الجهاز الهضمي:

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي التي تزيدُ من المُدّة اللازمة لهضم الطعام، تجنب حليب  الشوفان قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء لديهم،ومن الآثار الجانبيةوالتي تشمل المريء، والمعدة، والأمعاء.

صعوبة البلع:

لا يُنصح بتناول الشوفان لمن يُعانون من صعوبة في البلع أو المضغ، كبعض المُصابين بالسكتات الدماغية أو الذين يُعانون من فقدان الأسنان.

حليب الشوفان الشوفان اضرار الحليب مواد حافظة حساسية احتقان صعوبة البلع

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