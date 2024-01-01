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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعيد توفيق: لم أستقبل عدوية في بداياته بشكل جيد.. ورأيي فيه تغير بعد فترة

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لم يستقبل المطرب أحمد عدوية بشكل جيد في بداية ظهوره، مستدركًا: "ولكن، بعد فترة قلت إنه عظيم، فهو يعرف كيف يكون الموال وصوته قوي، وحتى أغانيه ورغم أنها خفيفة إلا أن بها إحساس رائع بالبهجة".

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وأضاف "سعيد توفيق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الغناء في كل فترة يشبه الناس، فالغناء إفراز للمرحلة الثقافية والاجتماعية والطبقية، وهذا أمر مهم، وبالتالي، فإن الغناء شبيه بالناس ويخلق ذوق الناس ويؤثر فيهم".

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: "من الممكن أن يكون ظهور أغاني المهرجانات ارتبط بالعشوائية التي حدثت بعد أحداث 2011، فكان من الممكن لأي شخص أن يغني على عكس ما كان يحدث في الماضي، لم يكن أحد يستطيع أن يغني قبل أن يعتمد في الإذاعة، أما الآن، فقد أصبحنا نشهد الإنترنت والمواقع المختلفة التي لا نستطيع السيطرة عليها، ولكن يمكن عدم عرض الأغاني في الإذاعة أو التلفزيون أو الراديو إلا بعد اعتماد مغنيها في الإذاعة".

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