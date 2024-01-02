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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرد روسي محلي الصنع.. خلافات الجيرة تضرب أبناء العم

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص أبناء عمومة، من بينهم فتاة في بداية العشرينات من العُمر، في مشاجرة نشبت بينهم؛ بسبب خلافات الجيرة، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة، ووقوع مصابين دائرة المركز.

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خلافات الجيرة بين أبناء العم 

وبالانتقال والفحص، تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو مأمون ر.ع.ع، 35 سنة، عامل زراعي، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ونجل شقيقه المدعو النوبي ق.ر.ع، 18 سنة، عامل زراعي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وطرف ثانٍ:" المدعو يوسف ز.ع.ع، 21 سنة، عامل زراعي، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقته المدعوة حنان ز.ع.ع، 20 سنة، لا تعمل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بأحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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