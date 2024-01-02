أعمال الشغب غير مقبولة.. شبانة: لا أصدق ما حدث في مباراة الإسماعيلي والمصري

انتقد الإعلامي محمد شبانة، مشاجرة جماهير فريقي المصري والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن من فعل ذلك لا يحب ناديه، والمشهد لا يليق مطلقًا، مشددًا على أنه لم يُصدق تلك الأحداث خصوصا في ظل المحاولات المستمرة من أجل إعادة الجماهير.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل هؤلاء يمثلون جماهير الاسماعيلي والمصري، لا أصدق ما حدث مطلقا، أعمال شغب غير مقبولة، نحن نطالب بعودة الجماهير، وهناك 20 أو 30 فردا ارتكبوا أعمال شغب".

وأضاف: "الاسماعيلي الذي يعاني ماليا، واللاعبين يرحلون منه، والمصري لولا كامل أبوعلي لكان يمر بأزمة طاحنة، فهل يجوز أن يتصدر ذلك المشهد مباراة الفريقين، فأين عقول هؤلاء الأشخاص وكيف ارتكبوا أعمال الشغب بهذا الشكل؟! .. كان يجب أن يفكروا بعقولهم بدلا من اتباع الشيطان الذي صور لهم أن ما يفعلوه هو حب في أنديتهم".

وأكمل حديثه قائلا: "هل بذلك تحافظون على فريقي الإسماعيلي والمصري؟!، هل القبض عليهم من الجهات الأمنية واتخاذ الرابطة قرارات بمنعهم من حضور المباريات حقق مبتغاهم؟، وفي النهاية هم أبنائنا وأهلنا، ونحن لا نتعلم مطلقا، بدأنا عام جديد بأعمال شغب".

وزاد: "الأندية المصرية لعبت في ابوظبي بشكل رائع، والأهلي حضر له جماهير كبيرة، وحضور الجمهور يعني ارباح ورعاية، وفي النهاية يحدث ذلك من بعض الأشخاص، فما هي الرسالة التي من المفترض أن نقوم بتوجهيها إلى المسئولين، وأن يتم محاسبتهم وفقا للقانون، أم نطلب التسامح وتصبح فوضى، أم نسأل هؤلاء أين تربيتهم واخلاقهم واحساسهم ببلدهم، بدلا من التعمير والبناء نرتكب تلك الأعمال؟!".

ووجه رسالة للجماهير المشاغبة، وقال: "فين عقلك وتفكيرك واحساسك بالمسئولية تجاه بلدك، قمنا بعمل حملة (تعالوا نشجع صح)، كان عندنا أزمات كثيرة بعد ثورة يناير، وناس كثيرة (راحت) بسبب الفوضى والهمجية، الجمهور هو شريان الأندية الشعبية".

وأكد: "الجميع يريد (التنظير فقط) على السوشيال ميديا، وعندما نكون عليه مسئولية يتم التصرف بهذا الشكل الذي ظهر في لقاء المصري والإسماعيلي، أين عقولكم، ولماذا لا تتصرفوا بشكل سليم وباخلاق حميدة، بعيدا عن الاندفاع الذي حدث في المباراة، وأصبحنا نقول نريد أن نصبح مثل الدوري السعودي أو الإماراتي، وفي النهاية يأتي 60 (عيل) يقومون بإفساد وتشويه ما نسعى إليه، والأهلي لعب في السعودية وكسب اتحاد جدة في ملعبه، فكيف سنعيد الجمهور في ظل هذه المشاهد".