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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز حماية المستهلك بأسوان تتلقى أكثر من 1979 شكوى متنوعة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك بأسوان

أعلن جهاز حماية المستهلك بأسوان أنه قد تلقى خلال الفرع الإقليمي بالمحافظة أكثر من 1979 شكوى متنوعة. 

كما أسفرت جهود أكثر من 300 حملة رقابية مكبرة للفرع على مستوى محافظة أسوان بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة من التموين ومراقبة الأغذية وإدارة الطب البيطري وسلامة الغذاء وهيئة الدواء و البيئة بجانب المحليات خلال العام 2023 عن تحرير 2409 محضر متنوع المخالفات.

وجاءت المحاضر بين مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن للسلعة مثل "السجائر والسكر" وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية، بجانب عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود شهادة نظافة و مخلفات بيئية وذبح خارج السلخانة وإشغالات وعدم وجود تراخيص.

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حملات

وخلال الحملات المختلفة قام الجهاز بحصر إجمالي مضبوطات 7524.300 طن تقريبا تنوعت بين مضبوطات سلع غذائية وسجائر و لحوم و دواجن مجهولة مصدر، بجانب سحب أكثر من 155 عينة من سلع غذائية لتحليلها بمعرفة مفتشي الأغذية بالمعامل الإقليمية بالمحافظة نتج عنها إعدام 7273.781 طن مواد غذائية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية طبقاً للمواصفات. 

 

 

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