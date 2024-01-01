انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة أسوان

انطلقت اليوم الاثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 بجامعة أسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في عدد من كليات الجامعة ومنها كلية الحقوق، وكلية التربية الرياضية.

وفي إطار متابعة لجان الإمتحانات، قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بلجان امتحانات كلية الحقوق برفقة الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور عبدالعزيز سعد ربيع وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ، التي بدأت اليوم الاثنين وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات دون أى معوقات.

امتحانات

كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى معوقات خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول من أجل القيام بحلها والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أنه تأسست كلية الحقوق بجامعة أسوان عام 2014م ويخوض امتحانات الفصل الدراسي الاول طلاب الكلية المقيدين بالفرق الأربعة ويبلغ عددهم 2500 طالب وطالبة موزعين علي فترتين فترة صباحية وفترة مسائية وذلك تيسيرا علي الطلاب مع مراعاة ايام الإجازة للإخوة المسيحين وتؤدي الامتحانات بواقع مرتين في كل اسبوع لإتاحة وقت من الراحة للطلاب.