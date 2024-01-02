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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45 ألف منزل في اليابان بعد الزلزال العنيف

الزلزال في اليابان
الزلزال في اليابان

انقطعت الكهرباء عن حوالي 45700 أسرة في محافظة إيشيكاوا بغرب اليابان بعد زلزال بقوة 7.5 ريختر ضرب البلاد، الإثنين 1 يناير 2024، وفقا ما أعلنته شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء.

وأدى الزلزال إلى مقتل 6 أشخاص في إيشيكاوا، وإصابة العشرات في 4 محافظات أخرى، بما في ذلك توياما ونيجاتا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK نقلاً عن المستشفيات والسلطات المحلية.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا، للصحفيين، الإثنين، إن وزارة الدفاع أرسلت 1000 جندي للمساعدة في جهود الإنقاذ والانتشال.

وجرى إلغاء جميع التحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان، وفقًا لموقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الثلاثاء.

وصدرت التحذيرات في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 ريختر والذي ضرب وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين

وأصدرت الوكالة على الفور تحذيرا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية الغربية، وتم الإبلاغ عن أن الموجات الأولى ضربت الساحل بعد ما يزيد قليلا عن 10 دقائق.

ضربت أمواج تسونامي التي يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر (4 أقدام) عددًا من المناطق على طول الساحل الغربي لليابان. تمت إزالة التحذيرات من تسونامي في وقت لاحق.

يشار إلى أنه بموجب نظام التحذير من تسونامي في اليابان، تندرج الأمواج المتوقعة التي يقل ارتفاعها عن متر واحد تحت 'تحذير من تسونامي'، في حين تندرج الأمواج المتوقعة التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار تحت 'تحذير من تسونامي' والأمواج المتوقعة فوق 5 أمتار تندرج تحت 'تحذير من تسونامي كبير'.

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