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رئيس التحرير
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مرأة

تعزيز ثقته بنفسه.. كيف تحمي ابنك من أصدقاء السوء في سن المراهقة؟

كيف أحمي ابني من
كيف أحمي ابني من أصدقاء السوء فى سن المراهقة

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية إن حماية ابنك من أصدقاء السوء في سن المراهقة يتطلب بعض الاهتمام والتوجيه.

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كيف أحمي ابني من أصدقاء السوء فى سن المراهقة

وقدم هاني فى تصريحات خاصة لصدى البلد بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

التواصل المفتوح: قم ببناء قناة اتصال مفتوحة مع ابنك. حثه على مشاركة تجاربه وأفكاره بصدق. كن متاحًا للاستماع إليه وتقديم النصح والتوجيه بدون أن تحكم عليه.

تعلم المهارات الاجتماعية: قم بتعليم ابنك المهارات الاجتماعية اللازمة للتعامل مع النظراء بشكل صحيح. ضعده في مواقف تعزز الحوار البناء والاحترام المتبادل.

تحفيز الاهتمام بالأنشطة الإيجابية: قدم لابنك فرصًا للمشاركة في أنشطة إيجابية مثل الرياضة والفنون والأعمال التطوعية. هذه الأنشطة قد تساعده في بناء صداقات إيجابية وتشغيل وقته بشكل منتج.

المراقبة الحضورية: حاول مراقبة الأصدقاء الذين يقابلهم ابنك، قم بالتعرف على أصدقاءه القريبين والتحقق من سمعتهم وأنشطتهم. تحدث مع ابنك بشكل منتظم حول الأشخاص الذين يقابلهم وكيف يؤثرون عليه.

تعزيز الثقة بالنفس: ساعد ابنك في بناء ثقة بالنفس قوية وصحية، عندما يكون لديه ثقة بنفسه، فإنه أقل عرضة للتأثر بأصدقاء سيئين وقد يكون أكثر قدرة على مقاومة الضغوط السلبية.

تعريفه بقيم وأخلاقيات إيجابية: قم بتعريف ابنك بالقيم والأخلاقيات الإيجابية منذ صغره. ساعده على فهم الفرق بين السلوك الصحي وغير الصحي وعواقبهما المحتملة.

التوجيه الأبوي: قم بتقديم التوجيه الأبوي والنصح بطريقة محبة ومتوازنة. حاول أن تكون حاضرًا لابنك وتعرض له العواقب المحتملة للاختيارات السلبية والإيجابية.

هام جداً أن تكون داعمًا لابنك ومنفتحًا على استفساراته ومشاعره، قد يحتاج إلى الشعور بالأمان والثقة فيك للتوجه إليك في حالة وجود أي مشكلة أو صعوبة مع أصدقائه، تذكر أن التواصل المفتوح والدعم العاطفي هما عنصران أساسيان في حماية ابنك ومساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة.

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