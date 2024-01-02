تناول كميات زائدة من الملح يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الكلى، إليك بعض التأثيرات الرئيسية لتناول الكثير من الملح على الكلى بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ما تأثير الملح على صحة الكلى؟

ارتفاع ضغط الدم: تناول الكثير من الملح يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم، والذي يعتبر عاملًا خطيرًا للإصابة بأمراض الكلى. ضغط الدم العالي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى وتقليل وظيفتها بشكل تدريجي.

تكون الحصى الكلوية: تناول الكثير من الملح يزيد من تركيز الصوديوم في البول، مما يزيد من خطر تكون الحصى الكلوية. الحصى الكلوية هي ترسبات صلبة تتكون في الكلى ويمكن أن تسبب آلام حادة ومشاكل في التبول.

تدهور وظيفة الكلى: تناول الملح بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الترشيح الكلوي وانخفاض وظيفة الكلى. قد يتسبب ذلك في تراكم السوائل والفضلات في الجسم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

زيادة خطر أمراض الكلى المزمنة: تناول الملح بكميات زائدة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، مثل الفشل الكلوي. هذه الحالات تتطلب علاج طبي مستمر وقد تحتاج في بعض الحالات إلى غسيل الكلى.

من الأفضل الحد من استهلاك الملح والالتزام بالتوصيات الغذائية اليومية للملح، والتي تعتبر عادة ٥ غرامات (أقل من ملعقة صغيرة) في اليوم. كما ينبغي أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة والمصادر الغنية بالبوتاسيوم لتعزيز صحة الكلى.