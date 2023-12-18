نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن مكون يباع عند العطار ويجب تجنبه.

وقالت سماح نوح في منشورها" عند العطار آلاف الأكياس والعلب والصناديق الممتلئة بأنواع لا حصر لها من البهارات.

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

شاركت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شاركت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة على صفحتها الشخصية في إنستجرام.

وظهرت ندى الكامل بأجواء الكريسماس تجلس على قدم زوجها الجديد في أحدث ظهور لها.