عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن  مكون يباع عند العطار ويجب تجنبه. 

 

 وقالت سماح نوح في منشورها" عند العطار  آلاف الأكياس والعلب والصناديق الممتلئة بأنواع لا حصر لها من البهارات.

 

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

 

شاركت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

 

شاركت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة على صفحتها الشخصية في إنستجرام. 

وظهرت ندى الكامل بأجواء الكريسماس  تجلس على قدم زوجها الجديد في أحدث ظهور لها.

 

أستشارى العلاقات الزوجية الدكتورة سماح نوح الفشل الكلوي العلاقات الزوجية هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية شاهد نشرة المرأة والصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

السيسي : اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع تصويت أمام العالم على رفض المصريين لما يحدث في فلسطين

الرئيس السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف الناخبين

سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي

إرادة المصريين نافذة.. أول رسالة من السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024

أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: الشعب المصري أبهر العالم وعبر عن ثقته في قائده وزعيمه

حزب التجمع يهنئ السيسى : مشهد تاريخي كشف إرادة المصريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ