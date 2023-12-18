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رئيس التحرير
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مرأة

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن  مكون يباع عند العطار ويجب تجنبه. 

 

 وقالت سماح نوح في منشورها" عند العطار  آلاف الأكياس والعلب والصناديق الممتلئة بأنواع لا حصر لها من البهارات.

 

وحذرت سماح : خلي بالك فيه نوع مميز يشبه كريستالات السكر أو الزجاج اسمه ملح صيني.
 

 

الملح الصيني هو مركبٌ كيميائيٌّ مكوّن من جلوتامات أحادية الصوديوم ،اللي بنسميها مونوصوديوم جلوتامك  ويأتي على شكل بلورات بيضاء صغيرة الحجم، يستخدم كمنكه غذائيّ لبعض الأطعمة، ويعرف أيضاً. باسم MSG.

 

• يُعتبر الملح الصيني أو الأومامي من مُحسّنات الطعم المشهورة، التي تضاف لبعض الأطعمة سريعة التحضير كالصلصات، والنودلز، والتتبيلات الجاهزة. والاندومي مرقة الدجاج

• يمنح الطعام مذاقاً جديداً يَختلف تماماً عن الطعم العادي، والنكهة المعروفة؛ حيث يُضيف نكهةً مميّزةً، وشهيّةً له. يُعتبر مادّةً طبيعية يستخرج من القواقع، والطحالب المائية، كما أن مادة جلوتومات الصوديوم تتكون بشكل طبيعي في جسم الإنسان بشكل يومي ، كما توجد في العسل الأسود، والعديد من أنواع الجبن؛ كالجبن الرومي، والركفور، والتشيدر وغيرها.

•  يساعد على نضج اللحم، والخضار بوقتٍ أقصر؛ لذا يُستخدم كبديل للملح الذي تُمنع إضافته للحم أثناء الطهي خوفاً من أن تطول فترة نضجه، وبالتالي يفقد كثيراً من نكهته، وفوائده. 
بس دا في حالة واحدة هي أن لا يزيد كمية المستخدم منه عن 55,جم بالاكل  يعني يادوب علي طرف المعلقة

خلي بالك من  أضرار الملح الصيني  :  

الأضرار كلها ليست مثبتةً 100%، ولكنها توقعات أبحاثٍ على النسب الزائدة منه في الطعام، ومثل أي طعامٍ أو منكهٍ يكون له تأثيراتٌ سلبيةٌ جداً عند الإكثار منه، والأخذ فوق الحاجات اليومية للفرد، ولهذا ينصح بالتقليل من هذا الملح وغيره من المنكهات لتجنب الإصابة بأمراض المعدة والأمعاء، وغيرها من المشاكل التي تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على سير الحياة اليوميّة للفرد ...  من هذه الأضرار  :

• حساسية لمونوجلومات الصوديوم تسبّب صداعاً، وتورماً في الوجه، وعرقاً وحرقةً حول الفم، وألماً في الصدر ولكن هذه الآلام تزول بعد فترةٍ من الوقت.

• بفضل طعمه الرائع وتحسينه للطعام بشكلٍ فارق، يلجأ العديد من الناس إلى الإكثار منه في الطعام، وهذا ما يسبب زيادةً في الضغط. قد يسبب تلفاً في خلايا الدماغ.

• يسبب فشلاً كلوياً بنسبةٍ عاليةٍ. يحتوي الملح الصيني على عنصر الألمنيوم؛ الذي يتحلل في الماء ليُطلق حمض السلفوريك مما قد يُسبب تهيج الجلد أو العين أو الجهاز الهضمي مُسبباً الغثيان و الإسهال، كذلك أبخرته تُسبّب تهيّج الجهاز التنفسي.

• يسبب خللاً في التعلم عند الأطفال بسبب نسبة الألمنيوم الموجودة فيه. يؤثر على الجهاز العصبيّ، ومن مسبّبات مرض الزهايمر الذي أصبح منتشراً كثيراً.

• يؤدّي إلى ظهور بعض الغدد أسفل الحلق. يعمل اضطراباتٍ في الغدة الدرقية خصوصاً عند النساء.

• يسبب فرط الحركة عند الأطفال  .وزيادة الكهربا بالمخ. 

لو ضروري استخدموا يبقي يادوب 55 جم بالأكل الواحدة وبلاش إفراط. 

الأطعمة سريعة التحضير الاندومي الجبن الرومي الدكتورة سماح نوح الفشل الكلوي النودلز مرقة الدجاج دجاج اللحم

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