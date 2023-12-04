عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل مخلل اللفت يكفي لآخر الشتاء

صدى البلد

تعد المخللات من أكثر الأشياء التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مخلل اللفت.

المقادير 

كيلو من اللفت الصغير

1 حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل اخضر حار

2 لتر من الماء

ربع كوب من الخل

4 ملاعق كبيرة من الملح

2 ملعقة سكر

طريقة عمل مخلل اللفت:

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، 
من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح.

 وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر قطعه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم ربع كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 2ملعقة من السكر و4 ملاعق من الملح، على 4 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

ولابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.

طريقة عمل مخلل اللفت طريقة عمل مخلل مخلل اللفت مخللات التخليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ