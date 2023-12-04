بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل مخلل اللفت يكفي لآخر الشتاء

تعد المخللات من أكثر الأشياء التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مخلل اللفت.

المقادير

كيلو من اللفت الصغير

1 حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل اخضر حار

2 لتر من الماء

ربع كوب من الخل

4 ملاعق كبيرة من الملح

2 ملعقة سكر

طريقة عمل مخلل اللفت:

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة،

من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح.

وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر قطعه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم ربع كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 2ملعقة من السكر و4 ملاعق من الملح، على 4 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

ولابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.