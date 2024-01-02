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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التغذية الصحية أثناء الحمل تحمي الأم والطفل من هذه المخاطر

التغذية الصحية أثناء
التغذية الصحية أثناء الحمل تحمي الأم والطفل من هذه المخاطر

التغذية الصحية أثناء فترة الحمل مهمة جدًا لحماية صحة الأم وصحة الجنين، إليك بعض المخاطر التي يمكن تجنبها أو تقليلها عن طريق تناول تغذية صحية خلال فترة الحمل،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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التغذية الصحية أثناء الحمل تحمي الأم والطفل من هذه المخاطر

نقص العناصر الغذائية الأساسية: توفير العناصر الغذائية الأساسية للجسم يساعد على تطور الجنين وصحة الأم. ينصح بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتين، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم، والحديد، والفوليك أسيد.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة: الأمهات الحوامل الذين يعانون من سوء التغذية قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري الحملي وزيادة الوزن بشكل غير صحي. التغذية السليمة والمتوازنة يمكن أن تقلل من هذه المخاطر.

نمو الجنين غير السليم: سوء التغذية يمكن أن يؤثر على نمو الجنين وتطوره. قد يؤدي نقص المغذيات إلى وزن الجنين المنخفض عند الولادة ومشاكل في التطور العقلي والجسدي للطفل.

زيادة خطر العيوب الخلقية: قد ترتبط سوء التغذية أثناء الحمل بزيادة خطر حدوث عيوب خلقية للجنين. تناول الفوليك أسيد بشكل منتظم قبل الحمل وأثناءه يعتبر هامًا للوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي والعيوب الخلقية الأخرى.

من الضروري أن تأخذي في الاعتبار استشارة الطبيب أو الخبير الصحي المختص للحصول على نصائح تغذوية ملائمة ومخصصة لحالتك الصحية واحتياجاتك الفردية أثناء الحمل.

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