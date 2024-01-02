موضوع شائك جدا .. هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

لطالما انتشرت الشائعات حول قيام الهواتف الذكية بالاستماع إلى محادثات المستخدمين دون علمهم، وقد زادت هذه الشائعات في السنوات الأخيرة مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي وزيادة استخدام المساعدات الصوتية في الهواتف الذكية.

ولكن ما مدى صحة هذه الشائعات؟ هل تقوم الهواتف الذكية بالفعل بالاستماع إلى محادثات المستخدمين؟

الجواب القصير هو نعم، يمكن للهواتف الذكية الاستماع إلى محادثات المستخدمين في ظل ظروف معينة.

الجواب الطويل هو أن الهواتف الذكية مزودة بميكروفونات يمكنها تسجيل الصوت المحيط بها. ويتم استخدام هذه الميكروفونات في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية وتشغيل المساعدات الصوتية وتسجيل مقاطع الفيديو.

ولكن يمكن للهواتف الذكية أيضًا استخدام هذه الميكروفونات للاستماع إلى محادثات المستخدمين دون علمهم. وهذا ممكن إذا كان الهاتف الذكي مزودًا بتطبيق يطلب إذنًا من المستخدم للوصول إلى الميكروفون.

وإذا منح المستخدم الإذن للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون، فيمكن للتطبيق استخدام الميكروفون للاستماع إلى الصوت المحيط به، بما في ذلك محادثات المستخدمين.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض التطبيقات، مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب، تستخدم الميكروفونات للاستماع إلى محادثات المستخدمين دون علمهم.

ولكن من المهم ملاحظة أن هذا ليس يحدث دائمًا. فالعديد من التطبيقات لا تستخدم الميكروفونات للاستماع إلى محادثات المستخدمين.

كيف يمكن حماية خصوصيتك؟

إذا كنت قلقًا بشأن قيام هاتفك الذكي بالاستماع إلى محادثاتك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية خصوصيتك:

امنح الإذن للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفون فقط عندما تحتاجها حقًا.

استخدم وضع عدم الإزعاج أو وضع الصامت عندما لا تريد أن يتمكن أي شخص من سماعك.

قم بتحديث هاتفك الذكي بأحدث البرامج الثابتة.

وإذا كنت تعتقد أن هاتفك الذكي قد يكون يستمع إليك دون علمك، فيمكنك تجربة بعض الأشياء التالية:

ضع هاتفك الذكي في مكان هادئ وابدأ محادثة. إذا كان الهاتف الذكي يستمع إليك، فسوف يسجل المحادثة.

استخدم تطبيقًا لتحليل الصوت لتسجيل الصوت المحيط به. إذا كان الهاتف الذكي يستمع إليك، فسوف يظهر التطبيق نشاطًا من الميكروفون.

هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة لحساباتك عبر الإنترنت.

تفعيل المصادقة الثنائية.

تجنب النقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي.

لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تقوم الهواتف الذكية بالاستماع إلى محادثات المستخدمين. ولكن من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك.