شاهد| بي إم دبليو الفئة السابعة سيرز 2024

قامت شركة منصوري المتخصصة في تعديل السيارات بعمل تحديثات علي سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز موديل 2024 ، وتنتمي بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتعتبر بي ام دبليو الفئة السابعة سير هي أول سيارة يتم تعديلها من قبل شركة منصوري مع بداية عام 2024 .

بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير موديل 2024 تشبه سيارة رولز رويس جوست ، وبالتالي تظهر بي ام دبليو الفئة السابعة سير بالعديد من التكنولوجيات المتطورة بعد إضافة جناح خلفي جديد و جناح أمامي أسفل الصدادات، وبالتالي تعطي هذه التعديلات لمسات خارجية مميزة .

بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

زودت سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير موديل 2024 بجنوط معدنية مقاس 22 بوصه تم تصنيعها من أجل سيارة بي ام دبليو Bimmer التي تتصدر المجموعة .

بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

بالإضافة الي بي ام دبليو الفئة السابعة سير تحتوي علي لمسات حمراء تزين الشبك الأمامية الكبير ، وبها مشتت أمامي ، وعتبات جانبية ، ومشتت خلفي .

بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري



تمتلك سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير عتب للأبواب مصنوع من ألياف الكربون ، وبها كسوة داخلية من الكانتارا بمجموعة من الألوان المختلفة والمتنوعة .

