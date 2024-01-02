عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| بي إم دبليو الفئة السابعة سيرز 2024

بي ام دبليو الفئة
بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

قامت شركة منصوري  المتخصصة في تعديل السيارات بعمل تحديثات علي سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز موديل 2024 ، وتنتمي بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتعتبر بي ام دبليو الفئة السابعة سير هي أول سيارة يتم تعديلها من قبل شركة منصوري مع بداية عام 2024 .

 بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

بي إم دبليو i7 أبرزها.. أفضل السيارات في عام 2023

بي إم دبليو الفئة الثامنة تظهر بهذه المواصفات

سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير موديل 2024 تشبه سيارة رولز رويس جوست ، وبالتالي تظهر بي ام دبليو الفئة السابعة سير  بالعديد من التكنولوجيات المتطورة بعد إضافة جناح خلفي جديد و جناح أمامي أسفل الصدادات، وبالتالي تعطي هذه التعديلات لمسات خارجية مميزة .

 بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

زودت سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير موديل 2024 بجنوط معدنية مقاس 22 بوصه تم تصنيعها من أجل سيارة بي ام دبليو Bimmer التي تتصدر المجموعة .

 بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري

بالإضافة الي بي ام دبليو الفئة السابعة سير تحتوي علي  لمسات حمراء تزين الشبك الأمامية الكبير ، وبها مشتت أمامي ، وعتبات جانبية ، ومشتت خلفي .

 بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز 2024 بتعديلات منصوري


تمتلك سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة سير عتب للأبواب مصنوع من ألياف الكربون ، وبها كسوة داخلية من الكانتارا بمجموعة من الألوان المختلفة والمتنوعة .
 

شركة منصوري بي إم دبليو الفئة السابعة بي ام دبليو الفئة السابعة بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز الفئة السابعة سيرز موديل 2024 بي ام دبليو الفئة السابعة سيرز موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

موضوعات متعلقة

سعر تويوتا كورولا 2024 الرسمي خلال العام الجديد

بمناسبة العام الجديد.. سيارات هاتشباك للبيع بـ500 ألف جنيه

مع بداية العام الجديد| سيارات جديدة سعرها 500 ألف جنيه

تويوتا هايلاندر الهايبرد تظهر بهذه المواصفات

تويوتا شاص 2024 تباع بالسعودية بهذا السعر

شاهد| هواوي M9 الكهربائية الجديدة

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تويوتا كورولا 2010 أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من توني بلير يكشف حقيقة التوسط لتهجير الفلسطينيين من غزة

تشاجر مع نجلها.. عامل يشعل النار في مسكن ربة منزل بدار السلام

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

«لا تصدقوه».. هآرتس تحذر الإسرائيليين: نتنياهو يريد إلقاء اللوم على قطر

رئيس النواب عن صندوق الطوارئ الطبية: قانون عظيم وللحكومة كل الشكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ