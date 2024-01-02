التنمية المحلية: توزيع 1177 قطعة أرض بالمناطق الصناعية لـ664 مستثمرًا

لتطوير المناطق الصناعية في المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات لتشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن الوزارة حصرت خلال عام 2023 المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية محافظات وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها .

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة،كما تم اتمام الاتفاق مع 664 مستثمرا لـ1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 وجار إصدار التراخيص اللازمة لها ، مشيراً الى انه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان و تحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.