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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود مصر للدفاع عن فلسطين وقضايا الأمة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ومساعد وزير الخارجية

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي اليوم مع السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية والوفد المرافق لها، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تناولت أبرز المستجدات على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.

وأطلع "العسومي" السفيرة دينا الصيحي على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

وبدورها أكدت السفيرة دينا الصيحي أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية.

وأعربت عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية على كافة الأصعدة والمستويات.

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