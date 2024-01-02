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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني في شركة مياه البحر الأحمر لتحسين خدمات الدفع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، عن إتمام تحسين خدمات الدفع وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني في الشركة. تم استحداث خدمات تتوافق مع أحدث التقنيات والتحول الرقمي، من خلال استخدام ماكينات السداد الإلكتروني POS (أجهزة الهاند هيلد) بالتعاون مع شركة مصر للنظم المتطورة وشركة فوري.

وأكد عيسي أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني سيسهم في تيسير وتسهيل إجراءات تسديد الفواتير للمواطنين، مع إمكانية التعرف على كافة المبالغ المستحقة على المواطن. ويعزز ذلك دقة ورفع كفاءة المعاملات النقدية من خلال التحكم الإلكتروني وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في جميع فروع الشركة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين تجربة المستخدم، مما يعزز توفير خدمات أفضل للعملاء ويرفع مستوى الكفاءة في إدارة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه.

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