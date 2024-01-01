رئيس مدينة رأس غارب يوجه بمتابعة خطة رصف الطرق بقطاعات المدينة

وجه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، سكرتير المدينة والادارة الهندسية وقسم الكهرباء، بمتابعة خطة رصف الطرق بالمدينة.

أشار رئيس المدينة، إلى استمرار أعمال رصف الطرق وتركيب البردورات والانترلوك بشوارع منطقة عمارات ال 96 ج، وشوارع منطقة عمارات ال 253، وسيتم تثبيت أعمدة الانارة ، وتم توريد البردورات لتقسيم الشباب لبدء أعمال إنشاء الأرصفة.

كما تمت متابعة أعمال تجهيز ودمك التربة بشوارع عمارات 168 بمنطقة الصحراوية، تمهيداء لعمل الأرصفة بالمنطقة، بالإضافة إلى استمرار أعمال التنسيق الحضارى لشوارع منطقة عمارات 160 وحدة بجوار قسم الشرطة.