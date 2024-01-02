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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحر الأحمر تُعلن عن توافر كميات من البصل بسعر 18 جنيهًا للكيلو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر اليوم  عن توفر كميات من البصل بسعر ميسر قدره 18 جنيهًا للكيلو، وذلك في فروع نصف الجملة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدن الغردقة وسفاجا والقصير.

 

وأوضحت المديرية أنه سيتم توزيع هذه الكميات في باقي مدن المحافظة اعتبارًا من يوم اليوم الثلاثاء، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

 

وفي هذا السياق، أكدت المديرية على جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على البصل وتأكيد التزامها بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية في سوق الجملة.

 

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

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