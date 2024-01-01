البحر الأحمر .. مد فترة التعاقد لنقل الورش الصناعية والحرفية في الغردقة

في خطوة لتسهيل عملية نقل الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية في منطقة الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، قررت محافظة البحر الأحمر تمديد فترة التعاقد حتى الخميس 11 يناير الجاري. وجاء هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحسين البيئة وراحة المواطنين في مدينة الغردقة.

أعلنت وحدة المدينة المحلية للغردقة أسماء أصحاب الورش في المرحلة الأولى، والبالغ عددهم نحو 200 حرفي، الذين يجب عليهم الانتقال إلى مدينة الحرفيين الجديدة. يأتي هذا القرار في إطار خطة تضمنت إنشاء 750 ورشة ومحل تجاري بتكلفة تقدر بـ 350 مليون جنيه، على مساحة تبلغ 60 فدانًا.

وتهدف مدينة الحرفيين إلى إيجاد بيئة مناسبة للورش الحرفية، وتشمل محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة من المطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، لتلبية احتياجات السكان. وتعتبر مدينة الحرفيين أكبر مركز لتجميع الورش الحرفية في الغردقة.

وقد عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة آليات التعاقد وتسليم الورش لأصحابها. وأكد حماية على أهمية تسريع عملية نقل الورش لتحسين جودة الحياة في المنطقة والقضاء على التلوث البيئي والضوضاء.

من جهته، طالب أهالي المنطقة بسرعة تنفيذ قرار نقل الورش الصناعية للحفاظ على سلامتهم وجودة الحياة في المدينة السياحية.