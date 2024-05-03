الجيش الروسي يعلن استهداف مستودع النفط الأوكراني للوحدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة 3 مايو 2024 أن الجيش ضرب مستودع النفط الأوكراني "بالوفنوي" الذي تم من خلاله تزويد الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم ضرب مستودع النفط بالوفنوي، الذي تم من خلاله إمداد الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 102 منطقة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

كما قام المقاتلون الروس من المجموعة المركزية بتحسين موقعهم التكتيكي وصدوا عشرة هجمات مضادة للجيش الأوكراني في دونيستك، وخسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 360 شخصًا ودبابة أخرى من طراز أبرامز هناك.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة دمرت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث قنابل موجهة من طراز HAMMER و40 طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني في يوم واحد.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها، أنها أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة من طراز HAMMER مصنوعة في فرنسا في يوم واحد.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه منذ بداية عام 2024، سيطر الجيش الروسي على 547 مترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.