إصابة 28 شخصًا في إنقلاب أتوبيس على طريق برانيس بالبحر الأحمر.. أسماء

شهد طريق برانيس - الشيخ الشاذلي جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنقلاب أتوبيس ركاب كان يحمل عددًا من الركاب يحملون جنسية إحدى الدول العربية، ما أسفر عن إصابة 28 شخصا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق برانيس الشيخ الشاذلي كان يحمل عددًا من الركاب، ونتج عنه أصابة 28 شخص من بينهم أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

تم الدفع بعددٍ من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتبين من خلال التحريات الأولية عن الواقعة، أن المصابين ليسوا مصريين وهم من جنسيات سودانية وإريترية، وبينهم أطفال ونساء.

وأكد مصدر، أن جميع مصابي الحادث حالتهم الصحية مستقرة والإصابات جميعها تنوعت ما بين كدمات سحجات.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق برانيس الشيخ الشاذلي جنوب البحر الأحمر، وتبين أن جميع الركاب ما بين سودانيين وإريتريين.

وقال مصدر طبي، إن الإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة عبارة عن كدمات وسحجات، ويتلقون العلاج بمستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتبين أن المصابين هم، ثابت عبده الحاج 3 سنوات من إريتريا "جرح قطعي بفروه الرأس"، أمونه عبد الله إسماعيل 23 سنة من إريتريا “جرح بالجبهة وجرح بالرأس”، وكلثوم موسى محمد 56 سنة من السودان “جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم”، وصفية آدم 45 سنة من السودان “كدمة بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالحوض”، وريتاج محمد ياسين 5 سنوات من السودان “جرح بفروة الرأس”.

وأصيب آدم محمد ياسين 9 سنوات “جرح بفروة الرأس”، رامي محمد ياسين 10 سنوات “كدمات متفرقة بالجسم”، ورانيا محمد علي 13 سنة “كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم”، وأسماء إدريس عبد الله 15 سنة “كدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وعمارة حامد محمد 35 سنة، فاطمة عبد القادر محمود 3 شهور من السودان “سحاجات وكدمات”، ومروة رمضان عثمان 17 سنة من السودان “جرح بفروة الرأس”، وصفاء عبد القادر محمود سنتين من السودان “اشتباه إصابة بالعمود الفقري”، وأميره محمد علي 16 سنة من السودان، وجمعية محمد علي 18 سنة من السودان “اشتباه خلع بالكتف الأيسر”، ومنيرة محمد علي 24 سنة من السودان “جروح متفرقة بالقدمين”، وحياة محمد علي 22 سنة من السودان “جرح قطعي بفروة الرأس وجروح متفرقة بالقدمين”، بالإضافة إلى ريان محمد محمود 14 سنة من السودان “غيبوبة”.

وأصيب ياسيف طاهر 26 سنة من إريتريا “جروح متفرقة”، وأفتون حنوت 12 سنة من إريتريا “نزيف من الأنف”، وسلمى ابراهيم محمود 17 سنة من السودان “سحجات وكدمات متفرقة بالجسم”، وأحلام قدورة محمود 10 سنوات من السودان “كدمات متفرقة بالجسم”، وسماح قدورة محمود 12 سنة من السودان “جرح قطعي بالرأس”، وعبد الفتاح قدورة محمود 6 سنوات من السودان “سحجات وكدمات متفرقة بالجسم”، ومحمد قدورة محمود 4 سنوات من السودان.

وأصيبت شريفة سعد صالح 18 سنة من السودان “ما بعد الارتجاج”، وريان أبو بكر 15 سنة من السودان “اشتباه كسر بالكتف الأيسر”، وشامه محمد أحمد 22 سنة من السودان “جرح باليد وفروة الرأس”، وآدم عبد القادر آدم 18 سنة من السودان، وحسين محمود إبراهيم 16 سنة من السودان، ورمزي محمد ياسين 14 سنة من السودان “كدمات متفرقة بالجسم”.