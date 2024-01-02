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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1500 راكب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة في موانئ الهيئة، حيث تم تداول 8 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة. وقد وصل عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ إلى 9 سفن.

تضمنت حركة الواردات وصول 2000 طن من البضائع، و420 شاحنة، و77 سيارة. في حين شملت حركة الصادرات 6000 طن من البضائع، و280 شاحنة، و3 سيارات.

في الميناء، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "دليلة" و"الحرية". وقد استقبل الميناء سفينة "بوسيدون اكسبريس"، في حين غادرت السفينتين "أمل" و"بوسيدون اكسبريس". وسجل ميناء نويبع تداول 2100 طن من البضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "إيلة" و"أور".

وفي إشارة إلى الحركة البشرية، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.

وفي سياق متصل، يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين "كلينا" و"النوي اكسبريس"، حيث تتجهان إلى جدة.

تعكس هذه الأرقام النشاط الكبير في موانئ البحر الأحمر، مما يعزز دور المنطقة كمركز تجاري رئيسي ومحور للتجارة البحرية في المنطقة.

يتوقع أن يستمر النمو والتطور في حركة الميناء خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويعكس النشاط التجاري المتزايد في المنطقة.

 

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