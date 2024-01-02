ادعوا أنهم ضحايا طوفان الأقصى.. اعتقال إسرائيليين بتهمة الاحتيال

للحصول على الأموال من حكومة الاحتلال

قالت وحدة المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم استدعاء عدة أفراد لاستجواب الشرطة بعد أن زعموا أنهم ضحايا لأحداث 7 أكتوبر من أجل الحصول على أموال المساعدات الحكومية.

وفي وحدة التحقيق في مؤسسة التأمين الوطني، تم جمع معلومات أظهرت وجود أشخاص قاموا بالاحتيال للحصول على الأموال من حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويشتبه في قيام المشتبه بهم بتقديم ادعاءات كاذبة حول تواجدهم في مكان مهرجان الموسيقى سوبر نوفا في محاولة للحصول على أموال مساعدات تصل إلى آلاف شيكل.

وبعد التحقيق، تم إطلاق سراح المشتبه بهم بشروط مقيدة، في حين لا يزال التحقيق مستمرًا حاليًا.

وهذه ليست المحاولة الأولى للاستفادة من المنظمات التي تسعى إلى توفير التمويل لضحايا عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحدثت إحدى أكبر حالات الاحتيال خلال حرب إسرائيل علي غزة عندما تم الكشف عن أن الأرجنتيني الإسرائيلي نيكو أستروجا كان مسؤولاً عن الاحتيال بمئات الآلاف من الشواكل بعد أن ادعى أنه أحد الناجين من مهرجان الموسيقى سوبر نوفا خلال مذبحة 7 أكتوبر.