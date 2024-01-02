ثنائي فريق الكرة بالزمالك يخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم

خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة "الجمنازيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.