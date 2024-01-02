يوسف حسن مهاجم الزمالك يتواجد بمران الفريق بعد خضوعه لجراحة

تواجد يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص يوسف حسن على متابعة مران الزمالك اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.