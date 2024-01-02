عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية داعش أكتوبر

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول كتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، المعروفة بـ داعش أكتوبر لجلسة 16 مارس للمرافعة. 

 

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

داعش المستشار محمد السعيد الشربيني قسم اول اكتوبر محكمة جنايات أمن الدولة مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين اثنين في داعش حلوان

إعادة محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان .. اليوم

23 يناير.. الحكم فى دعوى إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب السلام

إعادة محاكمة متهم في خلية السويس الإرهابية .. اليوم

إعادة محاكمة شخص لاتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف الطالبية» للمرافعة

قرار عاجل بشأن محاكمة 43 متهما في خلية العجوزة

تأجيل محاكمة متهم في قضية اللواء نبيل فراج لـ8 يناير

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تعترف بتخلي الغرب عن أوكرانيا

بيان عاجل من توني بلير يكشف حقيقة التوسط لتهجير الفلسطينيين من غزة

تشاجر مع نجلها.. عامل يشعل النار في مسكن ربة منزل بدار السلام

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

«لا تصدقوه».. هآرتس تحذر الإسرائيليين: نتنياهو يريد إلقاء اللوم على قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ