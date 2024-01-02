حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف عناصره تابعة له موقع بركة ريشا الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية وتحقيق إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

كما أفادت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأنه تم إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعا لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، حيث اوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

وأشار الحزب في بيان إلى أن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.